Matteo Giunta attacca gli asili | Sono ricettacoli di virus genitori irresponsabili li usano come parcheggio per bambini malati

Matteo Giunta torna a parlare e non le manda a dire sugli asili. L’allenatore, marito di Federica Pellegrini, critica duramente le strutture per aver definito “ricettacoli di virus” e accusa i genitori di usare gli asili come parcheggio per bambini malati. Dopo il ricovero della figlia Matilde, Giunta si sfoga sui social, puntando il dito contro chi, a suo avviso, mette a rischio la salute dei più piccoli.

Matteo Giunta, allenatore e marito di Federica Pellegrini, rompe il silenzio dopo il ricovero ospedaliero della figlia Matilde. La bambina ha contratto tre virus contemporaneamente che hanno richiesto il supporto dell'ossigeno. Lo sfogo dell'allenatore su Instagram contro i genitori irresponsabili che portano i figli malati a scuola ha generato un dibattito che tocca la sicurezza sanitaria negli asili e le lacune del sistema di welfare. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Matteo Giunta ha raccontato che sua figlia Matilde è stata colpita da tre virus diversi.

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, critica i genitori che inviano i figli febbricitanti all’asilo, definendoli irresponsabili.

