Il Milan ha annunciato ufficialmente un nuovo acquisto che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il club rossonero, molto impegnato in queste ore sul mercato, ha firmato un giocatore importante. La mossa arriva in un momento cruciale, mentre la squadra di Allegri si prepara ad affrontare le prossime sfide. La firma del nuovo giocatore rappresenta una svolta significativa per il Milan, che punta a rafforzarsi e a migliorare il proprio rendimento.

Il club rossonero, particolarmente attivo e impegnato sul mercato in queste ore, ha appena annunciato un grande cambiamento Il Milan è tra le squadre più attive di questo finale di mercato, anzi la protagonista principale con un colpo che può cambiare il volto della squadra di Allegri. È in corso infatti la trattativa per Mateta del Crystal Palace, centravanti forte fisicamente che manca ai rossoneri in questo momento. Con Gimenez costantemente ai box e Fullkrug che ha altre qualità, sarebbe sicuramente un acquisto importantissimo e molto pesante. Contestualmente potrebbe partire Nkunku, che piace a diverse squadre tra cui Roma e Atalanta oltre che il Fenerbahce che però sta chiudendo Lookman. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mateta, Maignan e non solo: svolta enorme per il Milan. Arriva la firma UFFICIALE

Il Milan sta per ufficializzare il rinnovo contrattuale di Mike Maignan, il portiere francese che ha dimostrato grande affidabilità.

