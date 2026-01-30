Mateta l' arrivo a gennaio è possibile? E in difesa spuntano tre nomi

Questa mattina si riaccende l’attenzione su Mateta, il giocatore che potrebbe arrivare a gennaio. Le trattative sono ancora in corso e non c’è niente di certo, ma il club lavora per convincere l’attaccante a scegliere la propria squadra. Nel frattempo, in difesa spuntano tre nomi pronti a rinforzare la rosa: le trattative sono ancora in fase embrionale, ma la società non perde tempo. È un momento di mercato molto caldo, con molte voci che si rincorrono e poche conferme ufficiali.

Nuovo episodio di Super Blitz, il nostro appuntamento quotidiano con le principali notizie di mercato. Il mercato del Milan si accende improvvisamente, sia in attacco che in difesa: i rossoneri vanno forti su Mateta del Crystal Palace, che nei giorni scorsi era stato accostato alla Juve, mentre un colpo potrebbe arrivare anche in difesa, con tre nomi nella lista della dirigenza milanista. Nel frattempo la Juve lavora a uno scambio con il Bologna, mentre l'Inter continua a seguire Diaby.

