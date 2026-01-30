Le trattative tra il Milan e l’attaccante francese Mateta si fanno sempre più intense. Dopo settimane di voci, arriva un segnale forte dal Crystal Palace, che sembra aver dato l’ok al trasferimento. I rossoneri spingono per chiudere l’affare, mentre i dettagli tra le due società si definiscono. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva.

L’attaccante francese è pronto a trasferirsi in rossonero dopo essere stato in orbita Juventus e da Londra è arrivato un segnale fortissimo del club Sono ore bollenti per il Milan. Come vi avevamo raccontato giorni fa Allegri ha chiesto a Tare altri due rinforzi, una punta e un difensore centrale. Al momento la pista che si è infiammata è quella che porta direttamente a Jean-Philippe Mateta, centravanti roccioso del Crystal Palace in scadenza di contratto che può muoversi in questa finestra invernale. Ci aveva provato in maniera importante la Juve, incassando il gradimento del giocatore ma non riuscendo però a trovare l’accordo con gli inglesi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mateta al Milan, fase bollente: arriva l’indizio decisivo dal Crystal Palace

Il Milan insiste sul fronte Mateta.

Mateta non convocato dal Crystal Palace, il Milan ci crede. Su Nkunku spunta la RomaIl Milan è sempre più fiducioso di riuscire a trovare un accordo con Jean-Philippe Mateta. Il Crystal Palace infatti domani non lo convocherà. tuttomercatoweb.com

Moretto: Il Milan ha bloccato Mateta: accordo con il giocatore, trattativa avanzata con il PalaceSecondo quanto riferisce Matteo Moretto su X, il Milan ha raggiunto un accordo verbale con Jean-Philippe Mateta ed è in trattativa avanzata con il Crystal Palace. I rossoneri ... milannews.it

ULTIM'ORA MERCATO Crystal Palace, #Mateta non convocato: pressing Milan, offerti 3 anni e mezzo di contratto #SkySport #SkyCalciomercato x.com

