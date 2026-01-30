Materie maturità 2026 | matematica al classico scatena la rivolta online degli studenti

Il ministero dell’Istruzione ha annunciato le materie della maturità 2026. La scelta di includere matematica al classico ha scatenato una vera protesta tra gli studenti. Molti si sono riversati sui social per esprimere il loro disappunto, chiedendo cambiamenti e smentendo le aspettative di un esame più semplice. La decisione è arrivata venerdì, intorno all’ora di pranzo, e già da subito ha diviso opinioni tra chi sostiene la validità della materia e chi invece si sente impreparato. La polemica continua a crescere, con gli studenti

Finalmente dopo settimane di attesa, venerdì 30 gennaio 2026 intorno all’ora di pranzo il ministero dell’Istruzione e del Merito ha svelato le materie della maturità 2026. L’annuncio è arrivato praticamente nell’ultimo giorno possibile, rivelando quali saranno le discipline oggetto della seconda prova scritta e del colloquio finale per oltre mezzo milione di maturandi italiani. Le scelte ministeriali, però, hanno immediatamente scatenato reazioni contrastanti sui social network, con particolare riferimento alle materie selezionate per il colloquio orale. Gli studenti e le loro famiglie, infatti, si sono lamentati non solo per il ritardo con cui sono state comunicate le discipline, ma soprattutto per alcune decisioni ritenute discutibili, come la presenza della matematica tra le materie d’esame al liceo classico. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Materie maturità 2026: matematica al classico scatena la rivolta online degli studenti Approfondimenti su Materie Maturità Maturità 2026, svelate le materie degli scritti e dell’orale: Latino al Classico e Matematica allo Scientifico La commissione ha annunciato le materie degli esami di Stato del prossimo anno scolastico. Maturità 2026, sono uscite le materie: latino al classico, matematica allo scientifico L’esame di maturità 2026 si presenta diverso dal passato. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Materie Maturità Argomenti discussi: Maturità 2026, a San Marino pubblicate le materie della seconda prova scritta. Entro prossima settimana si conosceranno anche in Italia; Maturità 2026, in arrivo le materie. Da quest'anno anche le quattro degli orali. Tutto quello che c'è da sapere; Maturità 2026, seconda prova: San Marino ha pubblicato le materie; Maturità 2026, in arrivo l'annuncio sulle materie della seconda prova e dell'esame orale: le possibili date. Maturità 2026: alla seconda prova Matematica allo Scientifico, Latino al Classico. Scelte anche le 4 materie dell’orale per ciascuna scuola: ecco qualiÈ inoltre prevista una terza prova scritta per le sezioni EsaBac, EsaBac techno, gli indirizzi con opzione internazionale, le scuole della Valle d’Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e gli ... ilfattoquotidiano.it Maturità 2026, tutte le materie della seconda prova e del colloquio oraleLatino per il liceo classico, matematica per scientifico, tutte le materie selezionate per la seconda prova della matrità 2026 ... wired.it Scopri le materie della Maturità 2026: latino al Classico, matematica allo Scientifico e le nuove regole per il colloquio orale. Calendario prove dal 18 giugno - facebook.com facebook Le materie della Maturità: latino al Classico, matematica allo Scientifico allo scritto. Le materie scuola per scuola x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.