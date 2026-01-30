Mastella | Interventi per le aree interne e target di spesa ottima notizia l’istituzione di un Comitato ad hoc

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha parlato ieri di un passo avanti importante per le zone interne. Ha detto che l’istituzione di un nuovo Comitato ad hoc aiuterà a monitorare meglio i fondi europei e a spendere i soldi in modo più efficace. Mastella ha sottolineato che è fondamentale dare priorità politica e cronologica alle aree più svantaggiate, per evitare che restino indietro. La sua richiesta mira a migliorare i servizi e le infrastrutture in quelle zone che spesso vengono trascurate.

Il sindaco di Benevento sottolinea l'importanza di monitorare la spesa dei fondi europei e di dare priorità politica e cronologica alle aree interne. Benevento – "Prendo atto positivamente che tra i primi provvedimenti della Giunta Fico vi sia una delibera che da indirizzo ad attuare strumenti idonei al raggiungimento dei target di spesa e di performance per l'utilizzo di tutte le risorse europee destinate alle Aree Interne della Campania. Trovo positivo pure l'istituzione di un Comitato d'indirizzo presieduto dal Presidente della Giunta Regionale e composto da rappresentanti delle singole Aree interne con il compito di presidiare l'avanzamento degli interventi.

