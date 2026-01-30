Una vicenda che tiene banco nel mondo politico. Un imprenditore rivela di aver ricevuto una proposta insolita: aumentare di 0,08 euro il prezzo delle mascherine provenienti dalla Cina. La notizia si aggiunge alle tensioni e alle accuse di uno scandalo che coinvolge i grillini e il settore sanitario. Le indagini continuano a fare luce sui dettagli di questa maxi-parcella e sui possibili accordi sotto banco.

di Felice Manti – Ti conosco, mascherina! Anzi, no. Il sospetto che la magistratura abbia «risparmiato» chi ha fatto affari con la pandemia scuote il Parlamento di buon mattino, con Alice Buonguerrieri di Fratelli d’Italia che chiede al ministro della Giustizia Carlo Nordio di spiegare perché alcune inchieste sugli acquisti di mascherine e dispositivi di protezione individuali siano andare avanti con condanne «eccellenti» e altre si siano incartate o siano finite in un nulla, come quella per «traffico di influenze» che ha sfiorato due legali dello studio di Guido Alpa (il mentore dell’ex premier Giuseppe Conte, oggi deceduto) Guido Esposito e Luca Di Donna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Mascherine, dalla Cina alla maxi-parcella. Anatomia dello scandalo grillino

Approfondimenti su Mascherine Anatomia

Dalla Cina alle inchieste sulle mascherine, il Parlamento si sveglia con il sospetto che la magistratura abbia favorito alcuni affari.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mascherine Anatomia

Argomenti discussi: Dalla Cina alla maxi-parcella. Anatomia dello scandalo grillino; L’Oms replica agli Usa: La vostra uscita rende il mondo meno sicuro. Le accuse sono false; Allarme qualità dell'aria in Cina; Sono state spedite dalla Cina all'Italia, 100mila mascherine finiscono in un altro Paese europeo.

Dalla Cina alla maxi-parcella. Anatomia dello scandalo grillinoI dispositivi farlocchi hanno generato 200 milioni di provvigioni finite a personaggi vicini a Conte. La denuncia dell’ex funzionario delle Dogane da cui è partito tutto ... msn.com

Mascherine dalla Cina e controlli doganali, ecco come andò davvero: cosa ha rivelato Minenna in Commissione CovidAudizione Covid, Minenna ricostruisce i controlli su mascherine e DPI: per il M5S crollano complotti e accuse della destra. tag24.it

In Commissione stanno emergendo fatti gravi legati alla gestione di Giuseppe Conte. Mascherine comprate in Cina il quadruplo del prezzo e pericolose per la salute, ignorate le offerte di un imprenditore italiano Fornitura non perfezionata perché legata a - facebook.com facebook