Marty Supreme arriva nelle sale, con Timothée Chalamet nel ruolo di un giovane ambizioso e senza scrupoli. Il film racconta di un ragazzo che lotta per raggiungere i suoi sogni, anche quando le scelte sono difficili o discutibili. La recitazione di Chalamet si fa notare, portando in scena un personaggio complesso e determinato. La storia si concentra su un torneo di ping pong che diventa il simbolo della sua corsa al successo.

La nostra recensione di Marty Supreme con protagonista il candidato all’Oscar Timothée Chalamet: un film sul ping pong, l’ambizione e la volontà di non abbandonare mai i propri sogni. Ambientato nella New York degli anni Cinquanta, Marty Supreme racconta la storia di Marty Mauser ( Timothée Chalamet ), un giovane ambizioso che sogna di eccellere nel mondo del tennis da tavolo. Il ragazzo conduce una vita frenetica fatta di azzardi e relazioni complicate che lo porterà a viaggiare molto. Chalamet offre un’interpretazione intensa e distante dai ruoli che lo hanno reso celebre, dando vita a un personaggio arrogante ma profondamente umano. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Marty Supreme, recensione: Timothée Chalamet incarna un giovane ambizioso e senza scrupoli

Approfondimenti su Marty Supreme

Ultime notizie su Marty Supreme

Argomenti discussi: ‘Marty Supreme’ è un film di grandi (sì, Timothée Chalamet incluso); Marty Supreme, recensione: Timothée Chalamet e il sogno americano come febbre che consuma; Marty Supreme: il sogno americano portato all’estremo con Chalamet; Marty Supreme, il film con Timothée Chalamet sulla perseveranza e l’ambizione.

