Martedì si svolgerà l’autopsia sul corpo di Abdherraim Mansouri, il giovane di 28 anni ucciso lunedì scorso da un agente di polizia nei pressi del boschetto di Rogoredo, alla periferia sud di Milano. La famiglia e gli amici attendono con ansia i risultati per capire cosa sia successo davvero quella sera.

Morte a Milano L'esame servirà per cominciare a verificare la dinamica dell'omicidio per come l'ha raccontata ai pm l'agente di polizia che ha sparato Morte a Milano L'esame servirà per cominciare a verificare la dinamica dell'omicidio per come l'ha raccontata ai pm l'agente di polizia che ha sparato È prevista per martedì l’autopsia sul corpo di Abdherraim Mansouri, il 28enne ucciso da un poliziotto lunedì scorso nei pressi del boschetto di Rogoredo, alla periferia sud di Milano. L’incarico è stato affidato equipe di Cristina Cattaneo, anatomopatologa forense conosciuta a livello internazionale e, incrociato con una consulenza balistica ancora da disporre, servirà per determinare meglio la distanza da cui il poliziotto, 41 anni, assistente capo ancora in servizio al commissariato Mecenate, ora accusato di omicidio volontario, ha sparato e contribuirà alla ricostruzione di quanto è accaduto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Martedì l’autopsia sul corpo di Mansouri

Approfondimenti su Mansouri Autopsia

Martedì 3 febbraio sarà il giorno dell’autopsia sul corpo di Abderrahim Mansouri, il giovane di 28 anni ucciso da un agente di polizia durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo.

Nelle ultime ore è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Sivert Guttorm Bakken, il biatleta norvegese di 27 anni trovato senza vita il 23 dicembre in un hotel di Passo Lavazè.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sparatoria Rogoredo, martedì l'autopsia sul 28enne morto. Caccia alle telecamere

Ultime notizie su Mansouri Autopsia

Argomenti discussi: Martedì l’autopsia sul corpo di Mansouri; Sparatoria Rogoredo, martedì l’autopsia sul 28enne morto. Caccia alle telecamere; Morte Annabella Martinelli a Padova, l'autopsia non lascia dubbi: si è tolta la vita; Morte Annabella Martinelli, l'autopsia cancella ogni dubbio: si è tolta la vita.

Sparatoria a Rogoredo, c'è la data dell'autopsia: sarà il 3 febbraio. Ecco perché può essere decisivaL’esame medico-legale aiuterà a verificare la versione dell’agente indagato per l'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, il 28enne di origini marocchine, a Milano ... ilgiornale.it

Annabella Martinelli, fissata per martedì l'autopsia sul corpo della 22enneVerrà eseguita il 20 gennaio, nel laboratorio dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Padova, l'autopsia sul corpo della studentessa scomparsa da casa la sera dell'Epifania e ritrovata ... tg24.sky.it

MilanoPaviaTV - Canale78 Sarà eseguita martedì prossimo l’autopsia sul corpo di Abdherraim Mansouri, il 28enne che lunedì scorso è stato ucciso da un poliziotto durante un controllo anti spaccio nel boschetto di Rogoredo, nella periferia sud di Milano. L’ac - facebook.com facebook