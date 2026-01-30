marta da record e domenica 1 febbraio gratis al museo

Domenica 1 febbraio il Museo Archeologico Nazionale di Taranto sarà aperto gratis, come ogni prima domenica del mese. Questa volta si prevede un record di visitatori, con tante persone che approfitteranno dell’ingresso gratuito promosso dal Ministero della Cultura. L’affluenza si preannuncia alta, anche perché l’iniziativa, chiamata #domenicalmuseo, ha già conquistato molti appassionati.

Tarantini Time Quotidiano Domenica 1 febbraio si rinnova l’appuntamento con la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese. Le visite al Museo archeologico nazionale di Taranto si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso in orario continuato dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle ore 19.00). Per chi decide di passare una parte della prossima domenica all’interno del MArTA, l’offerta è davvero ampia, perché, oltre all’esposizione permanente, il Museo tarantino ospita già da alcune settimane importanti mostre temporanee dedicate all’acqua, alla nascita del municipio tarantino in epoca romana e alle nuove acquisizioni di materiali archeologici sequestrati dal Comando Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri, e restituiti anche dal Metropolitan Museum di New York. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

