Marotta ribadisce | Non siamo in emergenza | mercato solo con opportunità

Marotta chiarisce che il mercato non è in crisi. “Non siamo in emergenza”, ripete, lasciando aperta la porta a eventuali opportunità che dovessero presentarsi. Per ora, quindi, niente allarmismi: il direttore generale preferisce aspettare e valutare le occasioni che si presenteranno.

Marotta. “ Non siamo in una situazione di emergenza. Vediamo, se ci saranno opportunità le seguiremo “. Con queste parole Giuseppe Marotta ha fatto il punto sul mercato dell’ Inter, parlando all’uscita da Palazzo San Macuto a Roma. Il presidente nerazzurro ha scelto toni prudenti, lasciando intendere come il club non abbia necessità immediate di intervenire, ma resti comunque vigile di fronte a possibili occasioni da cogliere. La mattinata romana di Marotta non è stata legata però principalmente al calciomercato. L’ Inter, infatti, è stata ascoltata dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, in particolare dal comitato che si occupa delle curve, del mondo ultras e delle infiltrazioni della criminalità organizzata.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato prima della partita con il Borussia Dortmund.

Marotta cerca di rassicurare i tifosi dell’Inter, dicendo che la situazione di mercato non è così grave come si pensa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

