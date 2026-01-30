Marisa Passera spegne le candeline | il segreto dietro il sorriso più amato di Radio Deejay e quel legame indissolubile con il pubblico
Marisa Passera festeggia un altro compleanno e il suo sorriso resta un punto fermo per tanti ascoltatori. La conduttrice ha rivoluzionato il pomeriggio radio, portando freschezza e genuinità. Tra i programmi come “Venerdì Paura” e la stretta collaborazione con il suo storico socio, Passera si conferma ancora oggi un volto autentico e amato, capace di mantenere un legame forte con il pubblico anche nel 2026.
Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Chi è il padre di Luisa Ranieri? Tutta la verità sui suoi legami familiari Compleanno speciale per la conduttrice che ha rivoluzionato il pomeriggio radiofonico. Tra “Venerdì Paura” e la complicità con il socio di sempre, ecco perché Marisa Passera resta un’icona di autenticità nel 2026. Oggi, 30 gennaio, il mondo della radio e dell’intrattenimento festeggia Marisa Passera. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Approfondimenti su Radio Deejay Passera
Il Mixer Bar spegne le sue prime 35 candeline: tra professionalità, simpatia e qualità, il segreto è sapersi rinnovare
Il Mixer Bar celebra 35 anni di attività, un traguardo importante che testimonia la sua costante crescita e qualità.
RADIO DEEJAY, RADIO CAPITAL, RADIO m2o e ONEPODCAST lanciano il progetto FUORI MASSENA, la radio che si vive dal vivo
Ultime notizie su Radio Deejay Passera
Marisa Passera: «Ogni piatto delle mie nonne è un messaggio d'amore. Quando sono triste mi faccio il ragù»Marisa Passera ha un po' di influenza, quando la raggiungiamo al telefono per parlare del suo nuovo programma «In cucina con Marisa - Storie e ricette di famiglia», in onda su Food Network canale 33 ... vanityfair.it
Il 30 gennaio del 1973 nasceva la conduttrice radiofonica Marisa Passera - #accaddeoggi x.com
Marisa Passera (@realmarisapassera) - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.