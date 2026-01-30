Marisa Passera spegne le candeline | il segreto dietro il sorriso più amato di Radio Deejay e quel legame indissolubile con il pubblico

Marisa Passera festeggia un altro compleanno e il suo sorriso resta un punto fermo per tanti ascoltatori. La conduttrice ha rivoluzionato il pomeriggio radio, portando freschezza e genuinità. Tra i programmi come “Venerdì Paura” e la stretta collaborazione con il suo storico socio, Passera si conferma ancora oggi un volto autentico e amato, capace di mantenere un legame forte con il pubblico anche nel 2026.

