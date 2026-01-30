Marinozzi | Allegri fortunato? E’ l’allenatore ideale per il Milan funziona benissimo

Andrea Marinozzi difende Allegri, definendolo l’allenatore perfetto per il Milan. In diretta, il giornalista ha spiegato che Allegri funziona bene con i rossoneri e che la sua fortuna non c’entra. Marinozzi ha anche detto che il tecnico ha dimostrato più volte di saper gestire la squadra e di essere quello che serve per questa stagione.

Dopo il pareggio allo stadio Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini, sono ritornati i commenti legati alla qualità del gioco che Massimiliano Allegri trasmette al suo Milan. Per molti, infatti, l'allenatore livornese è solo fortunato, dato che il suo gioco è un vero e proprio catenaccio. Di tutto ciò ne ha parlato sul suo canale YouTube il giornalista e telecronista Andrea Marinozzi, che ha voluto rispondere ad alcune domande fatte dai suoi follower. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Mercato Milan, ultimi giorni di fuoco: tutto su Mateta. Goretzka, nulla da fare? Coppola vola via Questo il commento di Marinozzi su chi accusa il Milan e Allegri di essere fortunati: "Allegri è fortunato? Credo che sia l’allenatore ideale per questa squadra: rimanere così tanto in partita tanto anche quando prendi gli schiaffi è una dote che, tra l’altro, ritroviamo spessissimo nelle squadre di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

