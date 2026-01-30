Marino sindaco di Lercara | Incidente mortale sulla statale 121 tragedia annunciata

Questa mattina sulla statale 121, nel tratto del viadotto Coda di Volpe, si è verificato un incidente mortale. La notizia ha scosso la comunità, che da tempo denuncia la pericolosità di quella strada. Il sindaco di Lercara, Marino, commenta dicendo che non si tratta più di semplici incidenti, ma di tragedie che si ripetono con troppa frequenza. La strada resta sotto osservazione, ma le morti continuano.

Non sono più incidenti, ma tragedie annunciate. Sulla Strada Statale 121, nel tratto del viadotto “Coda di Volpe”, e non solo, si continua a morire. Incidenti quasi ogni giorno, auto distrutte, famiglie spezzate, soccorsi che arrivano sempre troppo tardi per una strada che da anni è una trappola. Continuare a chiamarle fatalità è una menzogna che non possiamo più accettare. Dal 2015 il viadotto è chiuso. Undici anni di promesse, rinvii, lavori incompiuti e soluzioni provvisorie diventate permanenti. Undici anni durante i quali cittadini, pendolari, lavoratori e studenti sono stati costretti a percorrere una deviazione pericolosa, inadatta, indegna di un Paese civile.🔗 Leggi su Palermotoday.it

