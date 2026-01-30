Marianucci-Torino trovato l' accordo

Torino e Napoli hanno ufficializzato l’accordo per il trasferimento di Luca Marianucci. Il difensore si trasferirà a Torino con la formula del prestito secco. L’operazione è stata confermata nelle ultime ore e il giocatore si prepara a vestire la maglia granata.

Rush finale di mercato per il Napoli, sempre alla ricerca di un rinforzo in attacco dopo gli addii di Lang e Lucca e l'infortunio di David Neres. Si lavora anche ad alcune operazioni in uscita, oltre a vagliare anche occasioni dell'ultima ora in altri ruoli. Napoli e Torino hanno trovato l'intesa per il trasferimento di Luca Marianucci in granata. Il difensore - riferisce Gianluca Di Marzio - approderà sotto la Mole con la formula del prestito secco. Alisson Santos è l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco del Napoli. Il club azzurro - spiega Sky Sport - sta trattando con lo Sporting Lisbona sulla base di un prestito a 3 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 15.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Torino ha raggiunto un accordo con Petrachi, che si prepara ad arrivare in estate.

La Cremonese ha raggiunto un accordo con il Napoli per il prestito di Luca Marianucci.

