Ogni 10 febbraio si ricordano gli esuli istriani, fiumani e dalmati che tra il 1945 e il 1956 sono stati costretti a lasciare le loro terre. Maria Antonietta Marocchi parla di questa storia e delle radici marchigiane che hanno portato alla dolorosa scelta dell’esilio. La giornata serve a non dimenticare le sofferenze di chi ha perso la propria casa e identità.

Gli esuli istriani, fiumani e dalmati, costretti a lasciare le loro terre tra il 1945 e il 1956, vengono ricordati ogni anno il 10 febbraio nel Giorno del Ricordo, solennità nazionale istituita nel 2004. Una data che commemora la tragedia delle foibe e l’esodo forzato di circa 300.000 italiani, una pagina di storia rimasta troppo a lungo ai margini della memoria collettiva. Una vicenda nazionale che, però, affonda le sue radici anche nel Piceno e nel territorio ascolano. A dimostrarlo è Maria Antonietta Marocchi, scrittrice e testimone diretta. La donna è infatti figlia di Serafino Marocchi, originario di Rotella, e di Margherita Filippi, di Capodistria, entrambi esuli dall’Istria per restare italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Maria Antonietta Marocchi: "Da quelle radici marchigiane nasce la scelta dolorosa dell'esilio"

