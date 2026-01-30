Maria Antonietta Marocchi | Da quelle radici marchigiane nasce la scelta dolorosa dell’esilio

Da ilrestodelcarlino.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni 10 febbraio si ricordano gli esuli istriani, fiumani e dalmati che tra il 1945 e il 1956 sono stati costretti a lasciare le loro terre. Maria Antonietta Marocchi parla di questa storia e delle radici marchigiane che hanno portato alla dolorosa scelta dell’esilio. La giornata serve a non dimenticare le sofferenze di chi ha perso la propria casa e identità.

Gli esuli istriani, fiumani e dalmati, costretti a lasciare le loro terre tra il 1945 e il 1956, vengono ricordati ogni anno il 10 febbraio nel Giorno del Ricordo, solennità nazionale istituita nel 2004. Una data che commemora la tragedia delle foibe e l’esodo forzato di circa 300.000 italiani, una pagina di storia rimasta troppo a lungo ai margini della memoria collettiva. Una vicenda nazionale che, però, affonda le sue radici anche nel Piceno e nel territorio ascolano. A dimostrarlo è Maria Antonietta Marocchi, scrittrice e testimone diretta. La donna è infatti figlia di Serafino Marocchi, originario di Rotella, e di Margherita Filippi, di Capodistria, entrambi esuli dall’Istria per restare italiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

maria antonietta marocchi da quelle radici marchigiane nasce la scelta dolorosa dell8217esilio

© Ilrestodelcarlino.it - Maria Antonietta Marocchi: "Da quelle radici marchigiane nasce la scelta dolorosa dell’esilio"

Approfondimenti su Maria Antonietta Marocchi

Dall’emigrazione all’esilio: la diaspora forzata dei giovani siciliani tra privazioni e perdita di radici

L’emigrazione e l’esilio hanno segnato la storia dei giovani siciliani, che spesso si sono trovati lontani dalla propria terra.

Derubata la notte di Natale, Maria Antonietta recupera refurtiva

Nella notte di Natale, Maria Antonietta è stata vittima di una rapina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Maria Antonietta Marocchi

Argomenti discussi: Maria Antonietta Marocchi: Da quelle radici marchigiane nasce la scelta dolorosa dell’esilio.

maria antonietta marocchi daMaria Antonietta Marocchi: Da quelle radici marchigiane nasce la scelta dolorosa dell’esilioGli esuli istriani, fiumani e dalmati, costretti a lasciare le loro terre tra il 1945 e il 1956, vengono ricordati ogni anno il 10 febbraio nel Giorno del Ricordo, solennità nazionale istituita nel 20 ... ilrestodelcarlino.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.