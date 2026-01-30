Marco Viganò pendolare da record sui treni da 70 anni | Trenord lo premia

Marco Viganò ha raggiunto un traguardo incredibile: 70 anni di pendolarismo sui treni. Ogni giorno, come tanti altri, si sveglia presto e prende il treno dalla Brianza per andare a lavorare o a scuola. Trenord gli ha consegnato un premio speciale per questa lunga abitudine. È un esempio di chi, con costanza, affronta ogni giorno lo stesso viaggio.

Quella di Marco Viganò è una storia comune a tanti pendolari, che ogni giorno, dalla Brianza, prendono il treno per andare a lavorare o per andare a scuola. È la storia del signor Viganò, che alla soglia degli 80 anni di età è pendolare da ben 70 anni. “Da Arcore - racconta in un’intervista realizzata da Trenord - ho iniziato a prendere il treno quando ero ragazzino per andare a scuola a Monza”. All’epoca aveva 11 anni. Dopodiché il signor Viganò ha continuato a prendere il treno per andare a lavorare a Milano, in porta Garibaldi. Viganò è in pensione dal 2002, ma ha continuato a lavorare fino a qualche mese fa, quando al termine del 2025 Marco è definitivamente andato in pensione e da ex pendolare ha raccontato i suoi ricordi.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Marco Viganò

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Marco Viganò

Argomenti discussi: Settant’anni da pendolare: la storia di Marco premiato per la sua incredibile fedeltà alla ferrovia; Marco e i suoi 70 anni in treno.

