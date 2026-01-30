Marco Masci un evento iconico che racconta una nuova idea di impresa

Marco Masci apre le porte a un evento che vuole essere più di una semplice serata. L’obiettivo è raccontare una nuova idea di impresa, tra cultura aziendale e gusto raffinato. Masci ha scelto di celebrare il suo lavoro con un appuntamento simbolico, che unisce professionalità, stile e una visione strategica di lungo termine. Un modo per dimostrare che l’imprenditoria può essere anche arte e passione.

Marco Masci ha scelto di celebrare la sua opera Commercialista di te stesso con una serata dal forte valore simbolico, capace di unire cultura aziendale, gusto raffinato e prospettiva strategica di lungo periodo. L'evento, svoltosi al Just Me, noto come ex Just Cavalli a Milano, non è stato una semplice presentazione editoriale, ma una dichiarazione di intenti sul modo di intendere il successo economico. Giovedì 22 gennaio 2026, alle 22:00, il Just Me, incorniciato dalle linee iconiche della Torre Branca di Milano, si è trasformato nel teatro ideale per raccontare il metodo TAX COACH e la visione del commercialista dei grandi patrimoni.

