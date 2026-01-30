La Juventus sta ancora cercando di trovare un accordo con Kolo Muani. La società bianconera ha fatto passi avanti, ma niente è ancora deciso. Per Zirkzee, invece, la situazione resta ferma: non ci sono novità in attesa di sviluppi futuri.

. Le parole dell’esperto di mercato. Il mercato della Juventus è entrato nelle sue ore più calde e convulse, con un nome che domina i pensieri della dirigenza e dei tifosi: Randal Kolo Muani. Come spiegato da Luca Marchetti ai microfoni di Sky Sport, l’operazione per riportare il francese a Torino è attualmente al centro di un complesso intrigo internazionale che coinvolge il Tottenham e il PSG. Il muro degli Spurs. Nonostante il forte pressing bianconero, la trattativa si scontra con la ferma opposizione del club londinese, rinvigorito anche dalle recenti prestazioni dell’attaccante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marchetti: «La Juventus continua a lavorare su Kolo Muani, mentre per Zirkzee la situazione è questa»

Approfondimenti su Juventus Kolo Muani

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, tra cui Mateta, Beto, Zirkzee e Kolo Muani.

La Juventus si muove sul mercato per rinforzare l’attacco.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Juventus Kolo Muani

Argomenti discussi: Calciomercato, news e trattative in diretta LIVE; Juventus-Napoli, scelto l'arbitro. Marchetti quarto uomo, ha diretto la partita col Verona; Marchetti: La Juventus continua a chiedere per Norton-Cuffy. Ma non è l'unica...; Marchetti: Gli ex compagni della Juventus chiamano Kolo Muani per convincerlo.

Marchetti: La Juventus continua a lavorare per Kolo Muani. Operazione Zirkzee, in questo momento, non si faLuca Marchetti, in collegamento con Sky Sport, ha parlato del mercato della Juventus: Per quanto riguarda la Juventus si continua a lavorare certamente su Kolo Muani, non è semplice. tuttojuve.com

Marchetti: Gli ex compagni della Juventus chiamano Kolo Muani per convincerloVisualizzazioni: 0 La Juventus continua a monitorare la pista Kolo Muani: gli ostacoli Tottenham e PSG, i contatti e lo scenario possibile per il ritorno in bianconero. Nel corso di un collegamento co ... calciostyle.it

La Juve punta tutto su Kolo Muani ma il Tottenham alza il muro. E ora spunta un'alternativa facebook

La #Juve punta tutto su Kolo Muani ma il Tottenham alza il muro. E ora spunta un'alternativa x.com