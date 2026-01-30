Manuel Parlato perde la causa contro Sportitalia e Michele Criscitiello | il Tribunale boccia il ricorso e gli addebita 6mila euro

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di Manuel Parlato contro Sportitalia e Michele Criscitiello. Parlato chiedeva di tornare al suo posto dopo essere stato licenziato in diretta, ma la giudice ha deciso che non ci sono motivi per il reintegro. Il tribunale ha anche stabilito che Parlato deve pagare 6mila euro di spese legali.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.