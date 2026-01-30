Manovra 2026 i fondi per togliere gabbie dagli allevamenti avicoli sono insufficienti

La legge di bilancio 2026 approvata a dicembre include per la prima volta fondi specifici per eliminare le gabbie dagli allevamenti avicoli. Tuttavia, le risorse stanziate sono molto inferiori a quanto serve davvero. Gli agricoltori e le associazioni di settore criticano questa scelta, sottolineando che i fondi sono insufficienti per coprire tutte le esigenze di transizione. La questione resta aperta, con molti che chiedono un impegno più concreto e risorse adeguate per cambiare davvero il sistema.

La Legge di bilancio 2026 approvata a dicembre prevede per la prima volta nella storia nazionale uno stanziamento dedicato alla transizione degli allevamenti verso sistemi senza gabbie. Secondo il testo definitivo dell'emendamento inserito nella manovra, viene istituito presso il Ministero dell'Agricoltura un Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage?free con una dotazione di 500.000?euro per il 2026 e 1?milione annuo a partire dal 2027. Questa misura è pensata per sostenere economicamente gli allevatori che decidono di eliminare progressivamente le gabbie e adottare sistemi considerati più rispettosi del benessere animale.

