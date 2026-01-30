Manchester United-Fulham domenica 01 febbraio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Fiducia nei Red Devils

Questa domenica pomeriggio alle 15, il Manchester United affronta il Fulham a Old Trafford. I Red Devils arrivano in forma, dopo aver vinto le ultime due partite contro squadre di alta classifica. La squadra di casa cerca di continuare il buon momento, mentre il Fulham spera di sorprendere in trasferta. La partita si presenta interessante per i tifosi e gli appassionati di Premier League.

Il Manchester United ci ha favorevolmente impressionato nelle ultime due partite contro le squadre in lizza per il titolo, e ovviamente ci riferiamo alla vittoria per 2-0 nel Derby di Manchester e in quella per 3-2 sul campo dell’Arsenal, ma per dire che i Red Devils sono davvero sulla strada giusta è in questo genere. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Domenica pomeriggio il Manchester United affronta il Fulham in una partita che potrebbe dirci molto sulle ambizioni dei Red Devils.

