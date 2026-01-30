Mancano gli alimentari Casa Volpi a disposizione

A Alagna Lomellina, il negozio di alimentari Casa Volpi riapre le sue porte. Dopo mesi di chiusura, il commerciante ha deciso di mettere a disposizione i suoi prodotti per aiutare la comunità, che conta appena 820 abitanti e ormai non ha più negozi di alimentari. La gente del paese si è riversata per fare scorte, sperando di rianimare un centro storico ormai spento. La riapertura di Casa Volpi rappresenta un tentativo di mantenere vivo il piccolo commercio locale e di offrire un punto di riferimento alla popolazione.

Provare a rilanciare il piccolo commercio in un paese, Alagna Lomellina, 820 abitanti in tutto, nel quale non esistono più negozi di alimentari. Per questa ragione l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Renato Lavezzi (nella foto), ha deciso di tentare la carta del bando regionale finalizzato al salvataggio del piccolo commercio destinato ai piccoli Comuni e alle frazioni, promosso dall'assessore regionale Guido Guidesi. Il bando prevede l'erogazione di un contributo in ragione dell'80% sino a un importo di 40 mila euro per acquistare tutto quello che è necessario per avviare una attività commerciale.

