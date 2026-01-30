Maltrattamento animali 500 chiamate alle guardie zoofile di Fare Ambiente Il bilancio del 2025

Le guardie zoofile di Fare Ambiente hanno ricevuto 500 chiamate di segnalazione per maltrattamenti di animali nel 2025. Sono state in prima linea, controllando case, campi e zone di tutela, intervenendo subito quando si presentavano casi sospetti. La loro presenza quotidiana dimostra come il lavoro silenzioso e deciso possa fare la differenza nel proteggere gli animali e fermare gli abusi.

Per l'anno in corso è già stato pianificato un potenziamento dei controlli grazie anche all'aumento dell'organico di 4 nuove Guardie Un presidio costante, fatto di monitoraggio silenzioso, prevenzione e contrasto diretto agli illeciti. È questo il bilancio consuntivo dell'attività operativa delle Guardie Zoofile di Fare Ambiente, che tracciano un quadro estremamente significativo del lavoro svolto nell'anno da poco concluso a tutela degli animali e del patrimonio naturale della provincia. Il nucleo operativo ha messo in campo un’attività capillare che ha interessato sia i centri urbani sia le aree rurali del riminese, portando a risultati concreti che testimoniano la necessità di una vigilanza specializzata.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Oggi si è svolto un incontro tra guardie zoofile e i ragazzi dell’associazione Kaliphilia di Cava, nell’ambito di un progetto di educazione e sensibilizzazione sul maltrattamento animale.

