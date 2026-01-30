Maltempo settembre 2025 rimborsi per 1,2 milioni di euro
La Regione Liguria stanzia 1,2 milioni di euro per aiutare le imprese colpite dalle alluvioni di settembre. Le aziende che hanno subito danni potranno chiedere i rimborsi, che arrivano dopo settimane di attese. La decisione arriva mentre molte attività faticano a riprendersi, e i soldi sono destinati a sostenere la ripresa economica della zona.
In arrivo 1,2 milioni di euro regionali a sostegno delle imprese liguri colpite dagli eventi alluvionali dello scorso settembre. La giunta regionale ha approvato una nuova misura, a valere sulle risorse del fondo strategico, in favore delle attività economiche e produttive, che hanno subito danni dai recenti eventi calamitosi di settembre 2025. "Una risposta concreta alle imprese liguri che hanno subito danni significativi e si sono ritrovate ad affrontare costi importanti - sottolinea l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessio Piana -. Un intervento mirato che prevede indennizzi a fondo perduto, per un massimo di 20mila euro, a rimborso delle spese sostenute per la ripartenza delle attività coinvolte".🔗 Leggi su Genovatoday.it
