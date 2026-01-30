Maltempo Marano M5S e Tanasi Codacons | Stop a tributi bollette affitti e finanziamenti

Il maltempo che ha colpito la zona ha spinto il Movimento 5 Stelle e il Codacons a chiedere un intervento urgente. Marano e Tanasi chiedono di sospendere tributi, bollette, affitti e finanziamenti per proteggere le famiglie e le imprese in difficoltà. La richiesta è chiara: bisogna agire subito, con soluzioni che durino nel tempo.

Un intervento immediato e strutturale a tutela delle famiglie e delle imprese colpite dal maltempo eccezionale. È quanto chiedono Jose Marano, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la tutela dei consumatori all’Assemblea Regionale Siciliana e Francesco Tanasi, Segretario nazionale Codacons.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Le famiglie e le imprese colpite dal maltempo in Sicilia chiedono azioni concrete.

Le scuole di Marano (M5s) e Tanasi (Codacons) affrontano problemi legati al freddo, evidenziando l’importanza di condizioni adeguate per studenti e insegnanti.

Oggi, a causa del maltempo con vento forte e pioggia, nella zona tra Marano di Napoli e i Camaldoli un albero è improvvisamente crollato sulla carreggiata, bloccando il traffico e causando forti disagi alla circolazione, in particolare sulla strada che collega alla - facebook.com facebook