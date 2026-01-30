Maltempo Marano M5s e Tanasi Codacons | Non basta sospendere i mutui serve lo stop a tributi bollette affitti e finanziamenti

Il maltempo continua a colpire duramente le zone più vulnerabili. Marano e Tanasi chiedono misure più forti, oltre alla sospensione dei mutui. Vogliono che lo Stato blocchi anche tributi, bollette, affitti e finanziamenti. La situazione richiede interventi rapidi e strutturali per proteggere le famiglie e le imprese in difficoltà. La richiesta è chiara: non bastano le soluzioni temporanee, serve un aiuto reale e duraturo.

Un intervento immediato e strutturale a tutela delle famiglie e delle imprese colpite dal maltempo eccezionale. È quanto chiedono Jose Marano, Presidente dell’Intergruppo parlamentare per la tutela dei consumatori all’Assemblea Regionale Siciliana e Francesco Tanasi, Segretario nazionale Codacons. “La dichiarazione dello stato di emergenza impone misure proporzionate e coerenti – sottolinea Marano – È necessario garantire una tutela concreta del tessuto sociale ed economico, evitando che famiglie e imprese vengano schiacciate da obblighi economici non più sostenibili”. Secondo Tanasi, la sospensione dei mutui rappresenta un primo segnale di attenzione ma non può essere considerata una risposta sufficiente rispetto alla portata dei danni subiti dai cittadini: “Gli eventi atmosferici straordinari – afferma il segretario nazionale Codacons - hanno prodotto effetti economici immediati e diffusi, incidendo sulla capacità di famiglie e attività produttive di far fronte agli impegni quotidiani.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il maltempo che ha colpito la zona ha spinto il Movimento 5 Stelle e il Codacons a chiedere un intervento urgente.

