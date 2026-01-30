Maltempo e danni Salvini | Troveremo fondi extra non si toccano i soldi per le infrastrutture del Sud

Il ministro Salvini assicura che il governo troverà fondi extra per far fronte ai danni causati dal maltempo. Ribadisce che i soldi destinati alle infrastrutture del Sud non si toccano.

Le parole del vicepremier durante la visita a Melito Porto Salvo e Bova Marina, ma il sindaco metropolitano facente funzioni Versace gli consegna un dossier sulle emergenze del territorio "Togliere soldi ai calabresi e ai siciliani per il ponte, per le strade, per le ferrovie, per riparare danni sarebbe la beffa, oltre il danno. I soldi si trovano extra e un paese come l'Italia li trova". Sono le dichiarazioni, riportate da Ansa, del ministro dei trasporti Matteo Salvini durante la visita di oggi a Melito Porto Salvo, a Bova Marina e il basso Jonio reggino per un sopralluogo nei posti colpiti dal ciclone Harry.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Matteo Salvini assicura che i fondi destinati al Ponte sullo Stretto rimarranno intatti e non verranno toccati.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, torna a difendere i fondi destinati al Ponte di Niscemi.

