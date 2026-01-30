Maltempo borgo di Isola Farnese bloccato da una frana

Una frana ha bloccato il borgo di Isola Farnese, a nord di Roma. Le strade principali sono state interrotte e le persone non riescono a muoversi liberamente. Le squadre di soccorso stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti. La zona è sotto osservazione a causa delle forti piogge delle ultime ore.

Il borgo di Isola Farnese, a Nord di Roma, è bloccato da una frana. Una frana si è staccata a Isola Farnese, isolando il borgo. Il paese di Isola Farnese, una frazione di Roma a nord del raccordo anulare, è rimasto isolato a causa di una frana caduta giovedì pomeriggio sulla via principale, che è stata transennata e chiusa. Due crolli nella giornata di ieri, i massi bloccano l'unica strada di accesso al quartiere. Si valutano alternative, intanto il centro anziani diventa presidio della croce rossa.

