Maltempo, borgo di Isola Farnese bloccato da una frana

Da tv2000.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana ha bloccato il borgo di Isola Farnese, a nord di Roma. Le strade principali sono state interrotte e le persone non riescono a muoversi liberamente. Le squadre di soccorso stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i detriti. La zona è sotto osservazione a causa delle forti piogge delle ultime ore.

Il borgo di Isola Farnese, a Nord di Roma, è bloccato da una frana. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

