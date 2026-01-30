Malattie tropicali neglette perché non dovremmo più sottovalutarle

Le malattie tropicali neglette continuano a colpire milioni di persone nel mondo, ma spesso vengono ignorate. Queste patologie ricevono pochi fondi per la ricerca, la prevenzione e il controllo, e sono rimaste ai margini delle priorità sanitarie internazionali. La loro diffusione cresce in molte aree, anche se non attirano l’attenzione dei media o dei governi. È ora di cambiare rotta e investire di più per combatterle seriamente.

Ricevono investimenti insufficienti in ricerca, prevenzione e controllo, restando ai margini delle agende sanitarie globali: è per questo che sono chiamate malattie tropicali neglette (Neglected tropical diseases). Eppure convive con queste patologie oltre un miliardo di persone nel mondo. La Giornata mondiale . Il 30 gennaio ricorre la Giornata mondiale delle malattie tropicali neglette, istituita dall' Organizzazione mondiale della sanità per richiamare l'attenzione su un' emergenza sanitaria globale ancora largamente sottovalutata. Secondo l'Oms, parliamo di una costellazione che comprende 21 gruppi di malattie causate da diversi agenti patogeni, in larga parte parassiti.

