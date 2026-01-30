maceratese decisa a tornare alla vittoria

La Maceratese si prepara a una partita chiave contro la Sammaurese. La squadra vuole assolutamente vincere, perché si tratta di uno scontro diretto e di un’occasione per riprendere fiducia dopo alcune sconfitte. I giocatori sanno che questa gara può fare la differenza nella corsa salvezza e si stanno allenando con determinazione. I tifosi attendono con ansia il fischio d’inizio, sperando in un risultato positivo.

"Ci attende una gara molto importante contro la Sammaurese perché è uno scontro diretto e perché vogliamo tornare alla vittoria". È quanto dice Federico Gagliardini (foto), portiere della Maceratese, in vista della partita di domenica che arriva dopo la sconfitta interna con il Sora, un altro scontro diretto. Un problema è rappresentato dai 31 gol al passivo. "Domenica scorsa – aggiunge – i laziali sono stati bravi a sfruttare le due situazioni in cui non siamo stati perfetti, a livello generale dobbiamo crescere in fase difensiva, il fatto che spesso giochiamo nella metà campo avversaria ci espone a ripartenze a campo aperte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

