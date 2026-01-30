Macella la carne in un locale sporco e pieno di insetti poi la vende nel suo minimarket | sequestro in centro a Salerno
I carabinieri del Nas hanno scoperto un locale abusivo nel centro di Salerno dove una persona macellava carne in condizioni igieniche pietose, pieno di insetti e sporcizia. Dopo aver chiuso il locale, i militari hanno sequestrato anche molte quantità di cibo scaduto e in pessime condizioni, che il venditore continuava a mettere in vendita nel suo minimarket. Un’operazione che mette in luce ancora una volta quanto siano importanti i controlli sulla sicurezza alimentare.
L'operazione, effettuata dai carabinieri del Nas, ha portato anche al sequestro di ingenti quantità di cibo avariato, sia nel locale abusivo che nel minimarket.🔗 Leggi su Fanpage.it
