Maccabi Tel Aviv-Bologna 0-3 highlights | la vittoria non basta a evitare i playoff

Il Bologna sfiora la perfezione e domina il Maccabi Tel Aviv 3-0 in una partita giocata in Serbia. I rossoblù attaccano senza sosta e trovano i gol di Rowe, Orsolini e Pobega, ma questa vittoria non basta per qualificarsi ai playoff. La difesa israeliana, guidata da Melika, respinge ogni tentativo, ma il risultato finale premia comunque la squadra italiana.

Partita perfetta quella del Bologna contro il Maccabi Tel Aviv, disputata in Serbia in campo neutro: un 0-3 solidissimo (grazie ai gol di Rowe, Orsolini e Pobega) e un assedio di 90 minuti alla porta avversaria, magistralmente difesa da Melika. Non abbastanza però per evitare i playoff: la squadra di Italiano chiude decima e dovrà proseguire per gli spareggi, dove incontrerà Dinamo Zagabria o Brann.

