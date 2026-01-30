Ma l’Antivulona’ si ribella | no al maschilismo

La decisione dell’Ente Carnevalesca di affidare la maschera del Vulòn a Stefano Montanari ha scatenato le prime reazioni. Alcuni, infatti, si oppongono alla scelta e lanciano un messaggio chiaro: vogliono dire no al maschilismo. La questione divide gli appassionati e apre un dibattito acceso sulla tradizione e i ruoli di genere nel carnevale.

Dopo la scelta ufficiale dell'Ente Carnevalesca di affidare la maschera del Vulòn all'interpretazione dell'attore dialettale Stefano Montanari, c'è chi rilancia. Marco Guidi, uno dei due candidati che nei mesi scorsi si erano fatti avanti per vestire i panni della maschera simbolo del Carnevale di Fano, ha annunciato la nascita di una nuova figura: l'"Antivulona". Personaggio poliedrico e anticonvenzionale della città, Guidi è noto per il gusto del protagonismo, per i travestimenti. Nel 2022 era stato anche sindaco del Carnevale di Fano, con la maschera di Cupida. Anche stavolta non fa eccezione.

