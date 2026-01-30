Christina Aguilera si mostra ancora più sfrontata sui social, sfoggiando un look con 50 carati di diamanti. La cantante non si ferma davanti a nulla e questa volta ha deciso di superare sé stessa, regalando ai fan un’immagine che lascia senza fiato.

C hristina Aguilera non ha mai avuto paura di osare, ma il suo ultimo post social ha alzato ulteriormente l’asticella del glamour provocatorio. A 45 anni, la popstar ha scelto la cornice di Parigi per ricordare al mondo che l’era “Stripped” non è mai finita, posando con un look che ridefinisce il concetto di alta gioielleria. In una serie di scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, la cantante ha sfoggiato un collier di Chopard come unico protagonista della parte superiore del corpo, giocando con un’audacia che ha subito infiammato il web. Christina Aguilera: carriera, canzoni, amori, figlia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ma, in fondo, chi ha bisogno di un top quando si hanno 50 carati di diamanti addosso?

