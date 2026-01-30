Ma con chi sono stata? Choc e lacrime per il volto di Canale 5 | cosa è successo con l’ex

Una donna in lacrime si presenta in un programma televisivo, visibilmente scossa. Chiede con insistenza:

Negli ultimi mesi il suo nome è tornato più volte al centro del chiacchiericcio social e televisivo, complice un percorso sentimentale che, dopo l’esperienza in un reality molto seguito, sembra non averle ancora regalato la serenità cercata. L’ex protagonista di Temptation Island, diventata nota al grande pubblico per il bacio con uno dei fidanzati durante il suo viaggio nei sentimenti, ha infatti vissuto una serie di presunte frequentazioni che hanno continuato ad alimentare l’attenzione dei follower. Dopo l’uscita dal programma, è stata spesso associata a nuove conoscenze e storie mai del tutto confermate, ma l’ultima relazione, quella con il personal trainer Andrea Miccio, sembrava avere basi più solide.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Canale5 Ex

Corinne Clery, attrice francese nota nel cinema italiano, ha avuto un figlio, Alexandre Wayaffe, nel 1967, dal suo primo matrimonio con il produttore Hubert Wayaffe.

Bresh ha condiviso sui social le foto del volto tumefatto, spiegando che si tratta di un episodio legato a un malinteso con un dobermann.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Canale5 Ex

Argomenti discussi: I sostenitori del Sì al referendum sulla giustizia stanno condividendo una tabella ingannevole; Reclutamento, addestramento, poteri straordinari: chi sono gli agenti Ice; Claudio Amendola: Coatto al cinema, ma nella vita sono snob. Mio padre Ferruccio? A volte arrivava con la voce da Rocky; Figli violenti: cause, profili di rischio e come i genitori possono chiedere aiuto.

Chi sono i genitori di Paolo Ruffini/ Crescendo ho capito gli errori. Non mi sentivo amato ma…Chi sono i genitori di Paolo Ruffini: con il tempo il rapporto è cambiato. Oggi è strettamente legato alla mamma: La chiamo tutte le sere Profondamente legato alla sua famiglia, Paolo Ruffini ha più ... ilsussidiario.net

Jonathan Bailey rivela il suo appuntamento romantico ideale, ma con chi?Il suo fascino naturale e la capacità, come sottolineano gli utenti dei social, di creare intesa e chimica in ogni occasione, non solo sul set ma anche durante interviste ed eventi con colleghi e fan, ... vanityfair.it

"Sono in dolce attesa". Bufera choc su Daniela: "Il mio compagno mi amm...Altro... - facebook.com facebook

Capello choc: "Gli arbitri sono una mafia, casta chiusa". E su Calciopoli... x.com