Lutto nel mondo della ristorazione | addio a Gildo ' o panzaruttar

Il mondo della ristorazione piange Gildo ‘o panzaruttar. Ermenegildo De Giulio, conosciuto da tutti con questo soprannome, si è spento ieri all’età di 80 anni. La notizia ha sconvolto amici e colleghi, che ricordano un uomo che ha dedicato gran parte della vita al suo lavoro. La sua scomparsa lascia un vuoto in quella che per lui era una grande passione.

Lutto nel mondo della ristorazione. Addio a Ermenegildo De Giulio, per tutti Gildo 'o panzaruttar. Il signor De Giulio è venuto a mancare all'età di 80 anni. Lascia la moglie Lucia, i figli e i nipoti. La notizia della sua scomparsa ha gettato nel dolore la comunità di San Giovanni a Teduccio

