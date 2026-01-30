È morto Aurelio Tonarelli, il meccanico che per decenni ha tenuto in vita le auto di Massa e provincia. Aveva 75 anni. Con le sue mani ha riparato e migliorato migliaia di motori, lasciando un segno indelebile nel mondo del commercio locale. La sua scomparsa rappresenta un grave vuoto per tutti coloro che lo conoscevano e stimavano come il “mago dei motori”.

Massa, 30 gennaio 2026 – Grave lutto nel mondo del commercio. Si è spento Aurelio Tonarelli, fratello di Ivonne, noto a tutti per la sua abilità meccanica con cui ha ’gasato’ per oltre 50 anni tutte le auto di tutta la provincia, insegnando il famoso ’mestiere’ di impiantista a mezzo mondo di giovani aspiranti, oggi meccanici provetti e ancora più amici come le migliaia dei suoi clienti. Una vita al distributore sull’ Aurelia, sempre ridente con la battuta pronta e quelle mani vive del sudore del lavoro manuale che nobilita la persona perché guidate da una mente acuta. Tonarelli era orgoglioso del suo posto e ruolo che con amore paterno ha trasmesso in particolare a Francesco, che ne ha seguito le orme gestendo il distributore alla rotonda in via Uliveti, assieme a sua sorella Valentina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lutto nel commercio, si è spento Tonarelli: era il mago dei motori

È deceduto Bruno Scola, noto nel mondo dei motori e appassionato della Guzzi, all’età di 79 anni.

