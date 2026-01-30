L' unione provinciale dei vigili del fuoco assume | come candidarsi
La Provincia cerca un nuovo istruttore per la Scuola di Vilpiano. L’unione provinciale dei vigili del fuoco volontari apre le porte a chi vuole lavorare come impiegato a partire da marzo 2026. La posizione riguarda un ruolo di formazione, con sede a Terlano, nell’Alto Adige. Chi è interessato può candidarsi, ma ancora non sono stati comunicati i dettagli precisi sul bando.
La figura ricercata è quella dell’istruttore impiegato. Ecco i requisiti richiesti I vigili del fuoco volontari in servizio attivo saranno considerati titolo preferenziale. Chiunque fosse interessato può inviare la domanda di candidatura corredata di foto, curriculum vitae e copia del diploma e di eventuali altri attestati entro il 25 febbraio all’Unione Provinciale dei Vigili del Fuoco Volontari, Via Birreria 18, 39018 Vilpiano. Per informazioni è possibile contattare il numero 0471552111 o inviare una mail all’indirizzo: [email protected].🔗 Leggi su Trentotoday.it
