Dopo settimane di chiusura, il Lungomare di Ognina è stato riaperto al traffico. La strada, ancora in fase di lavori di riqualificazione, ha ripreso a essere percorribile tra piazza Franco Battiato e piazza Mancini Battaglia. La fine dell’intervento ha permesso di ripristinare anche l’ultimo tratto rimasto chiuso a causa dell’emergenza maltempo di gennaio. Ora, i veicoli possono tornare a transitare, anche se le modifiche alla viabilità resteranno in vigore fino a conclusione dei lavori.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ripristinato anche l’ultimo tratto dopo l’emergenza maltempo. È stato riaperto alla circolazione veicolare l’ultimo segmento del Lungomare di Ognina, nel tratto compreso tra piazza Franco Battiato e piazza Mancini Battaglia, rimasto parzialmente interdetto dopo il maltempo del 20 e 21 gennaio. La chiusura si era resa necessaria per consentire il ripristino delle carreggiate danneggiate e l’avvio del cantiere dedicato alla rigenerazione dell’intero percorso secondo criteri di sostenibilità ambientale. Senso unico verso piazza Mancini Battaglia. Per permettere lo svolgimento in sicurezza dei lavori, i tecnici hanno disposto un restringimento della carreggiata, introducendo il senso unico di marcia in direzione piazza Mancini Battaglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Lungomare di Ognina riaperto al traffico: viabilità modificata per i lavori di riqualificazione

Approfondimenti su Ognina Lungomare

È stata emanata un’ordinanza di proroga per le modifiche temporanee alla viabilità lungo via San Marco e via Olmo a Fossalta, al fine di completare i lavori di ripresa di frane.

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del lungomare di Crotone, proseguendo senza interruzioni in diverse zone della città.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ognina Lungomare

Argomenti discussi: Dopo il maltempo riapre il lungomare e cambia la viabilità, Trantino: Inizio dei lavori di rigenerazione; Lungomare di Catania, riaperto anche ultimo tratto e via al cantiere per la riqualificazione; Lungomare di Catania: riaperture e risanamenti dopo il ciclone Harry; Dopo il maltempo il Lungomare riapre ad una sola corsia: nuovo piano di circolazione anche per i cantieri a Ognina.

Lungomare di Ognina, dopo i danni causati dal ciclone Harry riapre anche l’ultimo tratto stradaleRiapre, in seguito ai danneggiamenti causati dal ciclone Harry, il tratto di strada del lungomare di Ognina bloccato dai detriti ... newsicilia.it

Lungomare di Catania, riaperto anche ultimo tratto e via al cantiere per la riqualificazionePiano piano si torna alla normalità a Catania dopo la devastazione del ciclone Harry. msn.com

Lungomare, riaperto alla viabilità dopo i danni per il maltempo e l’avvio del cantiere per la rigenerazione È stato riaperto al traffico veicolare alle ore 18,00 anche l’ultimo tratto del Lungomare di Ognina, da piazza Franco Battiato a piazza Mancini Battaglia, - facebook.com facebook