L’ultimo decreto Pnrr elimina l’azienda delle liberalizzazioni ferroviarie concordate con l’Ue

Il governo ha approvato ieri un nuovo decreto nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Pnrr. La novità principale riguarda l’eliminazione dell’azienda delle liberalizzazioni ferroviarie, un’operazione che aveva già suscitato molte discussioni. La decisione ha portato a un cambiamento importante nel settore dei trasporti, con ripercussioni che si faranno sentire sia sulle aziende che sui cittadini. Ora si attende di capire come questa mossa influenzerà i progetti e gli investimenti in corso.

E' una piccola enciclopedia dei vizi e delle virtù italiane questo decreto Pnrr approvato ieri che deve accompagnare l'attuazione del piano nell'ultimo miglio. Partiamo dal "genio italico", cioè dalla strepitosa trovata di Giorgia Meloni e Tommaso Foti di prorogare a fine 2029 le task force Pnrr di Palazzo Chigi e ministeri. Genialata perché queste task force – se saranno ancora messe in condizione di lavorare bene – potranno coltivare l'eredità del Pnrr e farla germogliare: spingeranno i programmi Pnrr che Bruxelles ha acconsentito di inserire in "strumenti finanziari" e riforme lunghe (studentati, acqua, banda larga, agroindustria); manterranno in vita, settore per settore, le riforme e le procedure eccezionali che sono state sperimentate con il Pnrr e che bisogna mettere a regime per non azzerarne gli effetti positivi nel tempo; e manterranno compatto il know how creato in questi mesi che altrimenti si disperderebbe o addirittura si perderebbe del tutto.

