Luigi Mangione ha deciso di non applicare la pena di morte per l’omicidio di Brian Thompson, il Ceo di UnitedHealthcare. La sentenza è arrivata ieri, a pochi mesi dall’omicidio avvenuto nel dicembre 2024. Il giudice ha optato per una soluzione diversa, senza ricorrere alla pena capitale.

(Adnkronos) – Luigi Mangione non rischierà la pena di morte per l’omicidio del Ceo di UnitedHealthcare, Brian Thompson, risalente al dicembre 2024. La Cnn riporta che lo ha stabilito un giudice federale, respingendo la richiesta dei procuratori, che avevano insistito per perseguire la massima pena prevista dall’ordinamento statunitense. La giudice distrettuale Margaret Garnett ritiene che il reato commesso da Mangione non sia un ‘crime of violence’, requisito fondamentale per invocare la pena di morte. La giudice ha inoltre deciso di ammettere al processo le prove sequestrate nello zaino di Mangione al momento dell’arresto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Luigi Mangione, il giudice esclude la pena di morte: la decisione

