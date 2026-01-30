Ludmila Radchenko ha deciso di rispondere alle accuse e alle chiacchiere che circolano sui social. Dopo essere stata tirata in ballo nel nuovo episodio di Falsissimo, l’ex Letterina di Passaparola ha pubblicato le chat con Fabrizio Corona. La Radchenko vuole fare chiarezza e mettere fine alle voci che la riguardano, raccontando la sua verità senza filtri.

Ludmila Radchenko, ex Letterina di Passaparola, è intervenuta sui social dopo essere stata tirata in ballo nel terzo episodio di Falsissimo pubblicato da Fabrizio Corona. Nelle ore successive, racconta lei, i messaggi di Instagram sarebbero esplosi, spingendola a fare chiarezza. La scelta è stata diretta: pubblicare nelle Instagram Stories uno screenshot di una chat con Corona, in cui compaiono anche messaggi vocali, e poi aggiungere uno sfogo personale con toni duri. Le gravi parole di Claudio Lippi su Maria De Filippi Perché Ludmila Radchenko interviene dopo Falsissimo. Ludmila Radchenko si ritrova al centro dell’attenzione dopo il terzo episodio di Falsissimo, in cui si parla delle “letterine” e vengono tirati in ballo diversi volti legati a Mediaset. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Ludmila Radchenko pubblica le chat con Fabrizio Corona: le parole su Gerry Scotti

Ludmilla Radchenko si sfoga sui social, pubblicando le chat con Fabrizio Corona dopo le accuse rivolte alle Letterine di Passaparola e a Gerry Scotti.

Ludmilla Radchenko si schiera a difesa di Gerry Scotti e pubblica le chat con Fabrizio Corona.

