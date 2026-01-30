Luciana festeggia 100 anni Cucina e lettura le passioni

Luciana ‘Edda’ Dragoni ha spento 100 candeline ieri. La festeggia in casa, tra ricordi e sorrisi, con le sue passioni: cucinare e leggere. L’assessore Cristina Coletti è andata a trovarla per consegnarle una targa e gli auguri del sindaco, dimostrando quanto sia apprezzata dalla comunità.

Luciana ‘Edda’ Dragoni ieri ha compiuto 100 anni. Un traguardo importante, festeggiato anche dall’assessore Cristina Coletti, che ha raggiunto la centenaria nella sua abitazione per consegnarle la tradizionale targa di benemerenza riservata ai centenari, e la lettera di auguri del sindaco. Luciana nasce a Malalbergo da Giuseppe Dragoni, detto Fifèn, e Armida Fiorentini. Entrambi braccianti: il padre lavorava come facchino alla stazione del paese, la madre era impegnata in risaia. Nonostante i lavori duri, sono stati entrambi longevi: Giuseppe 94 anni, Armida 102, trasmettendo questa caratteristica anche alle 3 figlie Luciana, la primogenita, Giannina, che oggi ha 97 anni, e Franca, scomparsa lo scorso anno a 94. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luciana festeggia 100 anni. Cucina e lettura le passioni Approfondimenti su Luciana Dragoni I 100 anni di Gianna, L’Eco di Bergamo e l’Atalanta le sue passioni Passioni al bancone . Il Caffè delle Scienze festeggia 102 anni Il Caffè delle Scienze celebra i 102 anni di Tiziana Petrelli, trasformando la vigilia di Natale in un'occasione speciale. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Luciana Dragoni Argomenti discussi: Luciana festeggia 100 anni. Cucina e lettura le passioni; L’Amministrazione comunale festeggia i 100 anni di Luciana ‘Edda’ Dragoni. L'Amministrazione comunale si unisce a Luciana 'Edda' Dragoni nel giorno in cui spegne 100 candelineDove sei: Homepage > Lista notizie > L'Amministrazione comunale si unisce a Luciana 'Edda' Dragoni nel giorno in cui spegne 100 candeline Nuovo e sentito momento di festa per la comunità ferrarese, ch ... cronacacomune.it Buon compleanno Luciana! Oggi festeggiamo la nostra collega Luciana, perno fondamentale del nostro ufficio, ma soprattutto il nostro ‘colibrì’ #tecnocasasantanastasia #happybirthday - facebook.com facebook Ad Aquara carabiniere in congedo festeggia cento anni. A Carmine Luciano messaggio augurale del Comandante generale #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.