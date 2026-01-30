Luca Tosi in punta di penna | Porto con me le radici del dialetto

Luca Tosi ha deciso di cambiare. Dopo aver scritto due romanzi e pubblicato racconti su riviste e antologie, ha capito che non poteva più rimandare. Ora si dedica anche al lavoro di ghostwriter, portando con sé le radici del dialetto che tanto gli sta a cuore.

"Se non cambio ora, non lo farò più", si ripeteva. Poi il cambiamento è arrivato, e oggi Luca Tosi vanta due romanzi all’attivo, numerosi racconti apparsi su antologie e riviste ed è anche ghostwriter. Nato a Cesena, cresciuto a Santarcangelo e trapiantato a Bologna, ha sempre scritto, anche mentre si laureava in statistica, ottenendo i primi riscontri che lo hanno incoraggiato a continuare. Così, nel 2022 è arrivato Ragazza senza prefazione (TerraRossa), finalista al Premio POP, e nel novembre 2025 Oppure il diavolo, dello stesso editore. Quest’ultimo romanzo – narrato in prima persona – racconta la storia di Natale, un uomo cresciuto ai margini della comunità di Poggio Berni, luogo vissuto come una condizione mentale oltre che geografica, dove ha accumulato senso di colpa e frustrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

Su quell’isola verde che è Rai Radio3, nella spiaggia assolata di Fahrenheit, il libro del giorno sarà OPPURE IL DIAVOLO (TerraRossa Edizioni): Luca Tosi e Tommaso Giartosio ne parleranno alle 16 (ma la trasmissione inizia alle 15 e merita tutta il vostro as - facebook.com facebook