Rimini, 30 gennaio 2026 – Dopo cinque ore di udienza e con molti nuovi documenti presentati, la difesa di Louis Dassilva torna a sostenere che lui non abbia ucciso Pierina. Gli avvocati hanno spiegato le ragioni di questa versione dei fatti, cercando di smontare le accuse e di mettere in luce elementi che possano mettere in discussione la colpevolezza del loro assistito. La vicenda resta sotto i riflettori, con il processo che entra nel vivo.

Rimini, 30 gennaio 2026 – Cinque ore di udienza e una mole consistente di nuovi documenti depositati. È stata una giornata lunga e tecnica quella andata in scena oggi davanti al Tribunale del Riesame di Bologna, chiamato a decidere sulla possibile rimessa in libertà di Louis Dassilva, il 35enne senegalese a processo a Rimini per l’omicidio di Pierina Paganelli. La tesi della difesa: ecco perché Louis non può avere ucciso Pierina. Secondo l’accusa, coordinata dal pm Daniele Paci e basata sull’indagine della squadra mobile di Rimini, Dassilva avrebbe ucciso la pensionata la sera del 3 ottobre 2023, colpendola con 29 coltellate nel garage del condominio di via del Ciclamino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Louis Dassilva, gli avvocati: "Ecco perché non può avere ucciso Pierina"

Dalla relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi sono emersi dettagli su un rito voodoo, gioielli donati e scambi di messaggi.

In questo articolo si approfondisce il caso che coinvolge Louis Dassilva e Pierina Paganelli, con particolare attenzione alle implicazioni legali e alle testimonianze emerse in tribunale.

