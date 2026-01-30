Lotteria della Solidarietà 25esima edizione da record | ecco i biglietti vincenti Premi migliori di sempre

La 25esima edizione della Lotteria della Solidarietà si è chiusa con numeri da record. Dopo l’estrazione dei biglietti vincenti e la consegna dei premi, si può dire che questa edizione ha superato le aspettative, con premi migliori di sempre. I progetti sociali premiati riceveranno ora il sostegno necessario per continuare il loro lavoro.

Il primo premio, un buono vacanza di 1.500 euro presso Club del Sole, è stato assegnato al biglietto numero 43155 “La Lotteria della Solidarietà si conferma ancora una volta un’iniziativa di grande valore, perché mette in rete il non profit, le imprese del territorio e le istituzioni di Forlì e Cesena, valorizzando il volontariato - ha dichiarato Alberto Bravi, presidente dell’associazione Amici di don Dario -. I risultati di questa 25esima edizione sono i migliori di sempre. Sono stati collocati ben 48.678 biglietti su entrambi i comprensori, permettendo di redistribuire 43.575 euro al non profit locale, inclusi i contributi a diversi progetti sociali".🔗 Leggi su Forlitoday.it

