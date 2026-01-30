L’oroscopo di oggi venerdì 30 gennaio 2026 per tutti i segni | grande amore per Cancro e Acquario

Venerdì 30 gennaio 2026, i segni del Cancro e dell’Acquario vivono momenti di grande emozione. La Luna nel segno del Cancro rende più intenso il sentimento, mentre lo stellium in Acquario si fa più dolce e sensibile. Le coppie sono pronte a vivere un giorno speciale, all’insegna dell’amore e della tenerezza.

