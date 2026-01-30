Lorenzo Insigne al Pescara | prima l'annuncio emozionale per il Magnifico poi l'immediata convocazione

Lorenzo Insigne è ufficialmente un giocatore del Pescara. Dopo settimane di attesa, il club ha confermato l’arrivo dell’attaccante con un post sui social, accompagnato da foto e video che ripercorrono i momenti più belli della sua carriera. Insigne si è subito presentato alla squadra e si è messo a disposizione del mister, pronto a iniziare una nuova avventura.

Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore del Pescara. E' arrivata anche la conferma ufficiale del club in un emozionale annuncio via social, tra vecchi ricordi, foto e filmati. Chiuso dall'abbraccio virtuale del club dove tutto ebbe inizio: "Bentornato, Lorenzo il Magnifico".

