È ufficiale: da quest’anno, durante l’esame di Maturità, ci saranno alcune novità. Sono stati pubblicati le materie della seconda prova scritta e le quattro materie che i studenti affronteranno nel colloquio. Dopo mesi di attesa, i circa 500mila ragazzi italiani si preparano a tornare a confrontarsi con l’esame, con alcune modifiche che cambiano un po’ il ritmo delle prove.

AGI - È finita l'attesa per i 500mila studenti che dal 1 8 giugno si cimenteranno con l' esame di Maturità: sono state pubblicate le materie della seconda prova scritta e le 4 materie del colloquio. Latino al liceo Classico e matematica al liceo Scientifico. E tra le materie dell'orale, oltre all'italiano e al latino (materie anche della prova scritta) gli studenti del Classico dovranno misurarsi con storia e matematica. Per il liceo Scientifico, oltre all'italiano e alla matematica, i ragazzi dovranno misurarsi anche con storia e scienze naturali (biologia, chimica, sc.della terra). E ancora: niente più discussione del documento al colloquio - che crea "inutile apprensione" secondo il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara - e orale obbligatorio, pena la bocciatura. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - L'orale obbligatorio e le materie: tutte le novità della Maturità 2026

Approfondimenti su Maturità 2026

La Maturità 2026 si avvicina, con importanti aggiornamenti sulle materie delle prove.

L'esame di maturità del 2026 partirà il 18 giugno, con la prima prova di Italiano alle otto del mattino.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Esame di Maturità 2026: dall’orale obbligatorio alle 4 materie da discutere, tutte le novità

Ultime notizie su Maturità 2026

Argomenti discussi: L’esame di Maturità 2026: la super riforma tra orale, scritto, commissione e bonus. Ecco cosa cambia; Nuova Maturità 2026: cosa sapere su commissione, bonus e prova orale; Maturità 2026: come funziona il nuovo esame di stato?; Maturità 2026: tutte le novità sull’esame. Prove, materie, struttura e valutazione.

L’esame di Stato torna Maturità. E l’orale diventa obbligatorioMaturità in primo piano, da quest’anno l’esame cambia volto. E addio alla scena muta: il colloquio, oggetto di proteste nel giugno scorso, sarà obbligatorio per tutti altrimenti si viene bocciati. A ... ilmessaggero.it

Ecco la nuova Maturità: l’orale sarà obbligatorio, più attenzione alla crescitaSCUOLA. Arriva il decreto per la nuova Maturità: orale sarà obbligatorio e chi non lo sosterrà sarà bocciato. Cambia anche il colloquio: si darà più attenzione alla crescita del giovane. La ... ecodibergamo.it

Maturità 2026, le materie dell'esame orale: latino al Classico, matematica allo Scientifico x.com

Maturità, conto alla rovescia per le materie del secondo scritto e orale. Tutte le novità della riforma operativa da quest'anno #ANSA - facebook.com facebook