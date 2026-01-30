L' orale obbligatorio e le materie | tutte le novità della Maturità 2026
È ufficiale: da quest’anno, durante l’esame di Maturità, ci saranno alcune novità. Sono stati pubblicati le materie della seconda prova scritta e le quattro materie che i studenti affronteranno nel colloquio. Dopo mesi di attesa, i circa 500mila ragazzi italiani si preparano a tornare a confrontarsi con l’esame, con alcune modifiche che cambiano un po’ il ritmo delle prove.
AGI - È finita l'attesa per i 500mila studenti che dal 1 8 giugno si cimenteranno con l' esame di Maturità: sono state pubblicate le materie della seconda prova scritta e le 4 materie del colloquio. Latino al liceo Classico e matematica al liceo Scientifico. E tra le materie dell'orale, oltre all'italiano e al latino (materie anche della prova scritta) gli studenti del Classico dovranno misurarsi con storia e matematica. Per il liceo Scientifico, oltre all'italiano e alla matematica, i ragazzi dovranno misurarsi anche con storia e scienze naturali (biologia, chimica, sc.della terra). E ancora: niente più discussione del documento al colloquio - che crea "inutile apprensione" secondo il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara - e orale obbligatorio, pena la bocciatura. 🔗 Leggi su Agi.it
L'esame di maturità del 2026 partirà il 18 giugno, con la prima prova di Italiano alle otto del mattino.
